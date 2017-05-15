Имандра вошла в ТОП-15 курортов на озерах России

16 Мая 2017 года, 11:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных мест отдыха на российских озёрах. Мурманская область вошла в ТОП-15 этого списка благодаря озеру Имандра.

«Рейтинг составлялся по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на летний сезон 2017 года. На Имандре самые популярные места это Мончегорск и Апатиты», – сообщают составители рейтинга.

Лидирующие места в списке заняли Байкал, Ладожское озеро и Онежское озеро. Проживание у озера в России в среднем обходится туристу от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки.

Фото: Drive2