Полиция Оленегорска разыскивает без вести пропавшую местную жительницу

16 Мая 2017 года, 13:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 мая - Отделением уголовного розыска Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский» разыскивается без вести пропавшая гражданка Ахлестина Наталья Борисовна, 05.05.1969 года рождения, уроженка города Оленегорска. Местонахождение ее неизвестно с 9 мая 2017 года до настоящего времени.

Приметы: женщина на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост около 168-170 см, плечи горизонтальные, лицо по форме овальное, нос средний прямой, губы средней толщины, волосы на голове темного цвета коротко стриженные, глаза голубые. Особая примета: шрам на правой руке на ладони.

Была одета в куртку черного цвета удлинённая с капюшоном, джинсы серого цвета, ботинки серого цвета, головной убор – шапка с розовым рисунком.

Всем кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 02, 8 (815-52) 58-536, 58-600, 58-620, 8-906-290-52-56 (МО МВД России «Оленегорский»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОУР МО МВД России «Оленегорский»)