Российские ученые отправятся в арктический дрейф на ледоколе

16 Мая 2017 года, 12:20

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Ученные из Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета примут участие в проекте «Мозаик». Они отправятся в дрейф по Арктике на судне «Поларштерн», которое в 2008 году совершило плавание вокруг Северного полюса за одну экспедицию.

«По плану проекта ледокол будет вморожен в лед и станет базой для ученых из разных стран для разноплановых научных исследований», – сообщает «ТАСС», ссылаясь на замдиректора по научной работе и развитию НИИ Росгидромета Александра Макарова.

Дрейф запланирован на 2019-2020 годы, подготовка к нему начнется в следующем году. Отметим, что сам проект «Мозаик» приурочен к Году полярного прогнозирования.