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Главная » НОВОСТИ » Ошибки в документах могли стать причиной задержания норвежского траулера в Мурманске
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 12:51

Ошибки в документах могли стать причиной задержания норвежского траулера в Мурманске


МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Причиной задержания норвежского траулера «Remoy» российскими пограничниками могли стать ошибки в лицензирующих документах судна, который вскрылись во время плановой проверки. Рыболовной судно уже выходило из российской зоны Баренцева моря, где, к слову, находилось на законных основаниях, когда российские инспекторы решили провести проверку, сообщает Норвежская ассоциация владельцев рыболовных судов. В результате «Remoy» был задержан и сопровождён до порта Мурманск, где находится в настоящий момент на рейде. Ранее в Погрануправлении ФСБ России по западному арктическому району комментировать ситуацию «Би-порту» отказались.

Траулер вёл промысел креветок в российской части Баренцева моря. На борту судна находятся 17 человек. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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