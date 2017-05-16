Путин: строительство ледоколов в России будет продолжено

16 Мая 2017 года, 13:10

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Строительство ледоколов, в том числе с атомными энергетическими установками, в России будет продолжаться. Об этом заявил журналистам президент Владимир Путин. При этом программа строительства может растягиваться по срокам.

«Связано это со многими причинами: не только с недостатком бюджетного финансирования, но и с необходимостью использовать определённый объём работы в северных морях по готовности соответствующих проектов», - сказал Путин.

Напомним, ввод в эксплуатацию головного ледокола проекта 22220 «Арктика» запланирован на 2018 год. Сроки сдачи двух серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» предварительно смещены на 2020 и 2021 годы соответственно.