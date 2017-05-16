ООО «Газпром геологоразведка» участвует в программе по искусственному воспроизводству редкого вида нельмы

16 Мая 2017 года, 13:21

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - 3,5 миллиона личинок кубенской нельмы – ценного вида семейства лососевых – выпущены в реку Кубена Вологодской области. Молодь, выращенная в специализированном хозяйстве Ленинградской области по заказу ООО «Газпром геологоразведка», доставлена в Вологодскую область на автомобиле, оборудованном баллонами с кислородом.

На выпуске присутствовали сотрудники Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, ФГБНУ «ГосНИОРХ», Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» и других структур.

Выпуск личинок молоди нельмы состоялся в рамках компенсационных мероприятий компании по воспроизводству водных биоресурсов по результатам производственной деятельности ООО «Газпром геологоразведка» на шельфе Баренцева моря, которое, как и река Кубена в Вологодской области, входит в Северный рыбохозяйственный бассейн.

«Наша компания, строго соблюдая требования природоохранного законодательства, регулярно проводит мероприятия по восстановлению популяции ценных пород рыб. В этот раз мы приняли участие в программе по искусственному воспроизводству кубенской нельмы, находящейся на грани исчезновения и занесенной в Красную книгу. Это важное событие в рамках Года экологии, объявленного в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах», – сказал генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.

На этом участие ООО «Газпром геологоразведка» в программе по восстановлению популяции кубенской нельмы не закончится. В следующем году планируется выпустить в реку Кубена еще более 5 миллионов штук молоди.

Отметим, что «Газпром геологоразведка» ведет производственную деятельность практически во всех федеральных округах России. Так, в течение последних трех лет в акватории Баренцева моря компания выполнила полевые сейсморазведочные работы 3D в объеме 8 300 кв. км, сейсморазведка продолжится и в этом году.