Подведены итоги регионального этапа Международного конкурса журналистов

16 Мая 2017 года, 13:45

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - Подведены итоги регионального этапа в Северо-Западном федеральном округе VI Международного конкурса журналистов от «Ростелекома» «Технологии для жизни – Больше возможностей» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и их применении в разных сферах жизни общества. Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.

Победителями регионального этапа конкурса в СЗФО стали:

- в номинации «Социальные медиа» – Вячеслав Городецкий, ИА «Би-порт», Мурманск;

- в номинации «Интернет – СМИ» - Андрей Блинов, интернет-издание spbIT.ru, Санкт-Петербург;

- в номинации «Печатная пресса» – Кожевникова Валентина, газета «КурьерЪ», Псков;

- в номинации «Радио и телевидение» – Михаил Дюков, ГТРК «Калининград», Калининград.

Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором этапе - федеральном, итоги которого будут подведены 8 июня 2017 года в Москве.

«Все работы журналистов, без сомнения, очень достойные и нам было непросто выбрать лучшие. В этом году впервые в состав жюри вошел Технический директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» Алексей Никитин. Это связано с тем, что журналистские тексты были достаточно «погружены» в мир телекоммуникаций и рассказывали о сложных аспектах в работе связистов. Хочется отметить профессиональный подход журналистов к освещению нашей отрасли и новых технологий», - отметила директор департамента внешних коммуникаций «Ростелеком Северо-Запад» Марина Сухих.