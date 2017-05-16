В Кольском районе построят ветропарк

16 Мая 2017 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе будет построен ветропарк, его установленная мощность – 200 МВт, количество ветряков – примерно 80, мощность каждого из них – 2,5 МВт. Об этом рассказал Пол Логчис, генеральный директор WindlifeEnergy BV (Нидерланды) на семинаре о возобновляемых источниках энергии.

У компании есть другие проекты в других регионах, сообщил Логчис, однако пока что мурманский ветропарк – основной. Планируется, что он будет размещаться примерно в 80 километрах к востоку от Мурманска, по пути к Териберке. Проект финансируется за счет частных средств.

«Есть постановление правительства России, в рамках которого проектам по возобновляемой энергетике выделяется господдержка, но на условиях тендера. Мы должны будем принять в нем участие, и если будем успешными, то мы эту поддержку получим. А в целом проект финансируется 100% за счет частных средств», – пояснил Логчис.

Строительство ветропарка займет порядка 12 месяцев. Для того, чтобы все установить в 2019 году, как запланировано, к июлю 2018 года компания должна получить все необходимые разрешения на строительство. Мощностей ветропарка будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 280 тысяч домохозяйств, заявил генеральный директор WindlifeEnergy.

Компания проводила комплексные исследования воздействия ветряков на окружающую среду, и пришла к выводу, что вреда для природы не будет. Кроме того, отметил Логчис, создание ветропарка приведет к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу на 500 тысяч тонн в год.

Ранее «Би-порт» не раз сообщал о планах компании строить ветропарк под Териберкой. Разговором об этих планах уже около 10 лет. Первые соглашения о намерениях появлялись ещё в 2009 году. И все последующие годы были слышны только громкие обещания начать работы «вот-вот».

На длительность решения вопроса с ветропарком в Кольском районе обратил внимание и заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. Однако, по его мнению, этот проект «выстрелит» не первым, так как сейчас в Умбе уже идет подготовка к строительству трех электрокотельных на торфе, а он тоже относится к возобновляемым источникам энергии.

«У нас серьезные запасы торфа на юге области – это Терский и Кандалакшский районы, есть запасы в Кольском районе, – рассказал Никора. – Компания, которая начала строить котельные в Умбе, подразумевает реализацию своих проектов в четыре этапа. Котельные в Умбе – это первый этап, потом будут котельные в Кандалакшском районе в три этапа».

У региона уже есть опыт реализации похожих проектов, напомнил вице-губернатор. В отдаленных поселениях Терского района – Пялице, Тетрино, Чаваньге и Чапоме – были запущены гибридные электростанции, использующие и традиционные, и возобновляемые источники электроэнергии. По этому пути, считает Никора, нужно идти и дальше, создавая гибридные электростанции в других районах.

«Торф у нас есть, мы должны его активно вовлекать в оборот как местный вид топлива. У нас есть солнце, которое мы начали использовать в Терском районе. У нас есть ветер – мы его пока никак не используем, но я уверен, что это обязательно получится в ближайшие три-пять лет», – подчеркнул Никора.