Штурманы российских флотов прибыли в Североморск

16 Мая 2017 года, 14:13

СЕВЕРОМОРСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – На базе Северного флота проходит учебно-методический сбор руководящего состава штурманской службы Военно-Морского флота России, его возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. В Североморск для участия в мероприятии прибыли главные штурманы Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

В первый день сбора Эдуард Луйк проанализировал итоги штурманской подготовки за зимний период обучения. Контрольные проверки за отчётный период прошли 25 объединений и соединений, 65 кораблей и 35 судов. Их проводили офицеры «Военно-морской академии» по 13 направлениям.

«Среди командиров боевых кораблей и подводных лодок отличные знания показали две трети командного состава. Лучшей признана штурманская служба Северного флота, капитан второго ранга Андрей Зотов стал лучшим флагманским штурманом соединений», – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

В учебном центре на комплексе тренажёра «Мостик-2000» прошла показная тренировка расчёта Северного флота, после которой участники вышли на катере в Баренцево море. Там они ознакомились с системой навигационного оборудования.

Сегодня сбор проходит на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», а 17 мая будет совершен перелёт в Северодвинск на Беломорскую военно-морскую базу.

Напомним, что основным событием лета для штурманов станет Главный военно-морской парад, который состоится 30 июля в Кронштадте. В связи с этим флагман Северного флота «Пётр Великий» и крупнейшая в мире АПЛ «Дмитрий Донской» должны перейти на Балтийский флот.