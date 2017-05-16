Финансирование госпрограммы по развитию Арктики могут сократить в четыре раза

16 Мая 2017 года, 14:40

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Министерство экономического развития предлагает сократить финансирование государственной программы по развитию Арктики, рассчитанной на период до 2025 года, с 209,7 млрд до 50,9 млрд рублей. Такое решение может быть принято на основании замечаний Минфина. Об этом РБК сообщил участник совещания по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны, прошедшего 14 апреля у Дмитрия Медведева.

В частности, из арктической программы может быть исключено строительство атомного супер-ледокола «Лидер», финансирование которого обойдётся в 80 млрд рублей. Кроме того, под сокращение предлагается пустить арктические проекты Министерства внутренних дел, средства подъема затонувших ядерных объектов и некоторые природоохранные и научные проекты Минприроды.

На 1 июня 2017 года запланирован доклад в правительстве по реализации этой госпрограммы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство новых ледоколов будет продолжено, однако сроки работ могут растянуться по времени.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК