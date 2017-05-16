Все мусорные контейнеры в Североморске могут стать закрытыми

СЕВЕРОМОРСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске состоялись публичные слушания по проекту решения, утверждающего правила благоустройства на территории муниципального образования.
«Правила определяют границы участков уборки территории, описывают особенности уборки в весенне-летний и осенне-зимний периоды, особенности содержание общего имущества в многоквартирном доме и уборки придомовых территорий, обращение с отходами», - сообщили в местной администрации.
Правилами также предусмотрено обязать управляющие компании оборудовать контейнерные площадки контейнерами закрытого типа.
По итогам обсуждения совету депутатов соответствующие правила рекомендовано утвердить.