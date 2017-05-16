Двухлетний ребенок из Карелии остался без еды из-за пьющей бабушки

16 Мая 2017 года, 16:24

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Из-за бездействия органов опеки Карелии жизнь двухлетней девочки оказалась под угрозой. Правоохранительным органам пришлось забирать ее из квартиры соседей. После обследования в больнице у нее было обнаружено вирусное заболевание.

По факту опекуном ребенка выступала бабушка, которая в апреле этого года ушла в запой и оставила внучку без присмотра и еды в связи с чем ее взяли к себе неравнодушные люди. Как рассказали в местной прокуратуре, орган опеки располагал сведениями о том, что девочка по тем же причинам оказывалась в опасной ситуации, однако соответствующий контроль не осуществил.

«Губернiя Daily» сообщает, что этот случай не первый.

«Специалисты не отреагировали на поступившую информацию о нахождении в социально опасном положении троих других детей. Назначенная опекуном жительница также злоупотребляет спиртными напитками, ее внуки не смогли ночью 11 апреля попасть домой», – передает издание.

Фото: YouTube