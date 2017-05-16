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Главная » НОВОСТИ » Производство ягод будет запущено в Териберке этим летом
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 16:50

Производство ягод будет запущено в Териберке этим летом


МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области под руководством первого вице-губернатора Алексея Тюкавина состоялось заседание проектной группы по развитию Териберки.

Первое заседание проектной группы прошло в феврале этого года. На нем было озвучено, что одна из составных частей программы возрождения Териберки – это реализация инвестиционных проектов. После этого было сформировано две подгруппы: одна занимается формированием плана реализации этих проектов, вторая занята разработкой концепции архитектурного облика.

Первые результаты будут уже летом 2017 года: в селе откроется производство по переработке местных ягод – черники, голубики и морошки. Предполагается, что общий объем производства диких ягод составит около тысячи тонн в год, сообщил управляющий партнер проекта «ЛавкаЛавка. Териберский производственный кластер» Олег Степанов.

Большое внимание уделяется архитектуре. Московский архитектор и градостроитель Ярослав Ковальчук рассказал, что сейчас ведутся переговоры с российскими и зарубежными специалистами, а концепция развития села будет представлена на фестивале «Териберка. Новая жизнь» для публичного обсуждения. По словам Алексея Тюкавина, в этом году региональное правительство будет активно участвовать в организации фестиваля и, возможно, финансировать его.

«У нас с партнерами есть задача: сделать в этом году фестиваль федерального уровня. Мы хотим, чтобы этот фестиваль продемонстрировал те возможности, которые существуют для устойчивого роста Териберки, создал предпосылки для ее восстановления и возрождения», – заявил вице-губернатор.

Еще один важный вопрос – организация туризма в Териберке. Сейчас село пользуется популярностью у путешественников: по словам Степанова, только на маломерных судах, не считая лодок, в море выходят около 15 тысяч туристов в год. Ковальчук пояснил, что туризм все же должен быть организованным: нужно создать экологические маршруты и тропы, организовать кемпинги для палаток с туалетами, водой и мусорными баками, сделать парковки.

«Все должно быть комфортным, но остаться в природном виде, – уверен Ковальчук. – В этом году положат асфальт на нескольких улицах, но нужны и другие общественные пространства. Тундра красивая, но вытоптать ее могут быстро, уже нанесен некоторый урон. Нужно сделать так, чтобы люди где-то ходили, а где-то только любовались природой». Кроме того, подчеркнул архитектор, развитие турбизнеса в селе создаст для местных жителей новые рабочие места.

«Мы хотим, чтобы проект развития Териберки стал одним из пилотных проектов в работе правительства. Этот проект комплексный, он будет касаться в том числе дороги до села, всех коммуникаций. Мы на предыдущем заседании рассматривали инвестиционные проекты, которые запланированы для реализации, часть уже реализуется, называются суммы – порядка 500 млн рублей, которые сегодня уже заявлены», – добавил Тюкавин.

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