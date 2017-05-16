Финские пограничники увеличат штат на восточных границах

16 Мая 2017 года, 17:12

ФИНЛЯНДИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Пограничная службы Финляндии увеличит штат своих сотрудников на пограничных пунктах на востоке страны. В течение двух лет планируется обучить около 150 новых сотрудников, пишет Yle. На эти цели было выделено дополнительное финансирование – 10 млн евро ежегодно до 2020 года.

Потребность в новых сотрудниках возникла после введения новых правил Шенгена, которые предполагают усиленную проверку документов. Кроме того, заметно выросло количество россиян, приезжающих в Финляндию.

Фото: Tommi Parkkinen / Yle