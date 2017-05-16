Медведев рассказал, когда МРОТ дорастёт до прожиточного минимума

16 Мая 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – В ближайшие два года МРОТ может быть увеличен до уровня прожиточного минимума. Такую задачу поставил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он также сообщил, что с 1 июля 2017 года МРОТ в России составит 7800 рублей.

«В ближайшие два года, я поставил задачу, у нас законопроект готовится, мы подтащим полностью МРОТ до уровня прожиточного минимума», — рассказал Медведев.

Прожиточный минимум в России по итогам IV квартала 2016 года составил 9691 рубль, в Мурманской области – 13562 рубля.

Фото: plus.google.com