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Главная » НОВОСТИ » Глава МРСК Северо-Запада: кибербезопасность - одна из опорных точек строительства цифровых подстанций
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 17:05

Глава МРСК Северо-Запада: кибербезопасность - одна из опорных точек строительства цифровых подстанций


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - На пресс-конференции, прошедшей в Санкт-Петербурге 16 мая, генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин рассказал о строительстве первой для энергетики региона полностью цифровой подстанции и вызовах, стоящих перед компанией.

«События последних дней показали, насколько важна защита всех информационных систем от хакерских атак. Именно поэтому при работе над подстанцией 110 кВ «Южная» в Череповце, особое внимание мы уделяем кибербезопасности. Совместно с российскими разработчиками мы внедряем новый программный комплекс для промышленных объектов, который должен исключить получение извне контроля над электросетевыми объектами», – отметил Александр Летягин.

По его словам, реализация проекта позволит снизить инвестиционные вложения МРСК Северо-Запада на модернизацию и строительство новых центров питания, а также повысить надежность электроснабжения потребителей за счет широкого применения автоматизированных систем управления.

Говоря об итогах 2016 года, глава МРСК Северо-Запада отметил - за минувший год почти вдвое увеличилась рыночная капитализация, достигнув впервые в истории компании отметки в 5 млрд рублей, что свидетельствует о возвращении интереса инвесторов к электросетевым активам региона. Чистая прибыль по РСБУ составила при этом 457 млн рублей.

Компания продолжила работу по снижению дебиторской задолженности, в частности, претензионно-исковые мероприятия и перевод потребителей на прямые договоры. Общая сумма дебиторской задолженности МРСК Северо-Запада за 2016 год снизилась на 1,8 млрд рублей и на конец отчетного периода составила 13,4 млрд рублей.

Главный инженер компании Игорь Кузьмин акцентировал внимание журналистов на успешном прохождении энергетиками зимнего максимума нагрузок 2016-2017 годов: «Большая работа по подготовке сетей к зиме, отлаженное взаимодействие со смежными сетевыми организациями, МЧС, и системным оператором, а также высокий профессионализм персонала, позволили не допустить массовых отключений и улучшить показатели надежности электроснабжения. Количество технологических нарушений снизилось на 25 процентов, недоотпуск электроэнергии мы сократили на 30 процентов по сравнению с ОЗП 2015-2016».

Примерами эффективной работы МРСК Северо-Запада минувшей зимой стали бесперебойное функционирование распределительных сетей Воркутинского и Интинского энергорайонов Республики Коми, аварийно-восстановительные работы после стихии в Новгородской области, а также надежное электроснабжение объектов международного арктического форума в Архангельске.

Александр Летягин дал подробный ответ на заданный из мурманской студии вопрос о пользе для потребителей от планируемой консолидации электросетевых активов, предусмотренной подписанным в июне 2016 года соглашением между ПАО «Россети» и Правительством Мурманской области.

Он подчеркнул, что для потребителей это, прежде всего, будет означать повышение надежности электроснабжения. «Мы не раз оказывались в ситуации, когда нашим специалистам приходилось своими силами и средствами устранять неисправности в абонентских сетях, которые находятся далеко не в лучшем состоянии», - сказал Александр Летягин. В числе других примеров он упомянул сети, по которым обеспечивается электроснабжение поселка Териберка, где в течение минувшего осенне-зимнего максимума нагрузок неоднократно возникали проблемы с электроснабжением. «К тому же консолидация сетей – это ещё и снижение издержек, в первую очередь управленческих, что в свою очередь, будет положительно влиять на формирование тарифов», - отметил генеральный директор МРСК Северо-Запада.

Директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин напомнил мурманским журналистам о том, что 24 мая 2017 года в столице Заполярья пройдёт вторая Мурманская инвестиционная энергетическая ярмарка. В числе организаторов этого мероприятия - аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительство Мурманской области, ПАО «МРСК Северо-Запада».

Сергей Викулин пояснил, что проведение очередной инвестиционной ярмарки в Мурманске - ещё один этап в работе по повышению инвестиционной привлекательности энергокомпании, привлечению новых клиентов, расширению форм оказываемых потребителям услуг и пригласил представителей СМИ принять участие в освещении этого инвестиционного форума.

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