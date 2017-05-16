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Главная » НОВОСТИ » На Арктическом совете в США был подписан ряд соглашений
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 18:00

На Арктическом совете в США был подписан ряд соглашений


ФЭРБЕНКС/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – На десятой министерской сессии Арктического совета восемь стран–участниц подписали Соглашение по укреплению международного научного сотрудничества. Оно составлено таким образом, чтобы не влиять на действующие документы, и призвано расширить возможности для научных исследований в Арктике внерегиональным государствам.

«В нем четко определены географические районы, в отношении которых страны в соответствии с национальным законодательством и международным правом будут оказывать содействие в получении разрешений на проведение исследований, и содействие к использованию научной инфраструктуры», – рассказали в «Росгидрометре», который принимал участие в создании соглашения.

Напомним, в Арктический совет состоит из Канады, Финляндии, России, США и Скандинавских стран, а именно Швеции, Норвегии, Исландии и Дании. Российскую делегацию в 2017 году возглавил Министр иностранных дел Сергей Лавров. В апреле он встречался с главой финского МИДа для обсуждения арктического сотрудничества.

Председательство в Арктическом совете перешло к Финляндии от США. В феврале были расставлены приоритеты на ближайшие два года работы, среди которых особая роль будет отведена вопросам экологии. В частности на сессии был подписан еще один документ – Фэрбенкская Декларация, призванная обратить внимание на проблему изменения климата.

Отметим, что Россия возьмет на себя председательство в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах.

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