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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 17 мая
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 20:35

Мурманск: прогноз отключений на 17 мая


МУРМАНСК/ 16 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 мая.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 15 МАЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 МАЯ ул. Орликовой, 30, 31

ул. Полярный Круг, 1, 2, 3

С 9 ЧАСОВ 16 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 17 МАЯ ул. Орликовой, 33

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 20.00 ул. Домостроительная, 2 (корп. 1), 2а, 4, 6, 7, 7а, 8, 11, 13 (корп. 1)

ул. Свердлова, 41

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 17.00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29

ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58

ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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