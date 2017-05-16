В Мурманске пытались сжечь иномарку

17 Мая 2017 года, 07:45

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Этой ночью в Мурманске горел внедорожник. Сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного во дворе дома на проспекте Кольском, 156 поступило в МЧС в 2:10.

Как рассказали «Би-порту» очевидцы, на капоте автомобиля находилась бутылка с горючей смесью. Во время тушения пожара была предпринята попытка открыть капот для проливки двигателя, однако сделать это не удавалось. Спасатели были вынуждены разбить стекло машины, открыть капот изнутри и отключить аккумулятор.

«В результате пожара в автомобиле сгорел моторный отсек», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.