Подростки из Ковдора попали под проверку за неприличные жесты

17 Мая 2017 года, 08:05

КОВДОР/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Полиция проведёт проверку по факту опубликования в интернете фотографии двух ковдорских подростков, которые демонстрируют свои средние пальцы рук на фоне памятного мемориала Героя Советского союза Ф.Ф. Коновалова. Как видно по снимку, один молодых людей находится в почётном карауле. Действие, по предварительной информации, происходит в период празднования 9 мая 2017 года.

В ходе проверки будут установлены личности молодых людей, а также обстоятельства совершенного деяния, сообщили в УМВД по Мурманской области.