Неизвестная женщина толкнула школьницу на пешеходном переходе в Кандалакше

17 Мая 2017 года, 08:15

КАНДАЛАКША/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении неизвестной женщины, обвиняемой в побоях. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина проходя мимо школьницы, ожидающей разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу, сильно толкнула её, отчего девочка упала на асфальт.

В настоящее время следствием устанавливается личность злоумышленницы, проведен осмотр места происшествия, устанавливается полная и объективная картина произошедшего.