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ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий
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Главная » НОВОСТИ » ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий
 
 
 
 
17 Мая 2017 года, 09:13

ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий


МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - 25 мая 2017 года участники мурманского IT-клуба «ITea» встретятся, чтобы обсудить современные технологии информационного моделирования зданий.

На майском мероприятии Алексей Барышкин, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области, расскажет о технологии информационного моделирования зданий (BIM) - процесс построения одной или нескольких точных виртуальных моделей здания в цифровом виде. Использование таких моделей облегчает процесс проектирования на всех его этапах, обеспечивает более тщательный анализ и контроль. Завершённые компьютерные модели содержат точную геометрию конструкции и все необходимые данные для закупки материалов, изготовления конструкций и производства строительных работ.

Встреча пройдет 25 мая 2017 года по адресу: 
Офисный центр на пр. Ленина, д. 43, 6-й этаж, конференц-зал.
Начало в 18.00
Обязательна предварительная регистрация по электронной почте itea@it-murman.ru, или по телефону 692-700

Приглашаем на мероприятие всех, кто интересуется информационными технологиями! Постоянные участники получат персональные приглашения.

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями. Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода.  Каждое заседание имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая». Участники готовят короткие сообщения, относящиеся к заявленному предмету встречи, после чего обсуждают актуальные вопросы, лежащие в плоскости рассматриваемой темы. Среди постоянных участников клуба – представители администрации, топ-менеджеры, профессиональные IT-специалисты компаний города и области, научные сотрудники ведущих университетов города и институтов Кольского научного центра.

Больше информации о клубе на странице в facebook.

 

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