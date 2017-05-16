В губе Андреева выгрузили первую партию тепловыделяющих сборок

17 Мая 2017 года, 09:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В губе Андреева состоялась выгрузка семи тепловыделяющих сборок в здании-укрытии блока сухого хранения. Об этом «Би-порту» сообщили в ФГУП «РосРАО». Работы по выгрузки ОТВС прошли в штатном режиме согласно регламенту.

«Выгрузка первой партии ОЯТ является знаковым событием и примером успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в конце апреля было завершено строительство ключевого объекта здания укрытия БСХ, в котором хранятся свыше ста активных зон атомных подлодок. Это событие ознаменовало сдачу основной инфраструктуры для обращения с ОЯТ и подготовку к полномасштабному вывозу топлива из губы Андреева.

Вчера были выгружены семь ОТВС, которые сформировали в один чехол. Семь чехлов будут помещаться в транспортно-упаковочный контейнер, и вывозиться с объекта при помощи специализированного судна «Россита». Ожидается, что первая партия ТУКов с ОЯТ будет отправлена из губы Андреева 27 июня 2017 года.