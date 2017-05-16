Отделкой детского сада в Североморске-3 будут заниматься специалисты из Екатеринбурга

17 Мая 2017 года, 09:37

СЕВЕРОМОРСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – К началу лета планируется завершение строительства стен и перекрытий второго этажа детского сада в Североморске-3. Об этом сообщил прораб строительства Алексей Кулемин. По его словам строительные работы ведутся ежедневно двадцатью семью строителями с 9 утра до 21 часа.

Как только будут уложены перекрытия, из Екатеринбурга прибудут 60 специалистов-отделочников. Местной властью для проживания строителей выделено 5 трехкомнатных квартир и одна двухкомнатная, готовятся жилые помещения и к приезду отделочников.

Напомним, что строительство детского сада в Североморске-3 должно было полностью обеспечить местами детей, живущих в гарнизоне. Решение о строительстве было принято в 2014 году, на работы администрация ЗАТО отвела 19 месяцев, однако позже контракт от первого подрядчика был признан недействительным. Договор со вторым удалось заключить к 2015 году, строительство должно было завершиться уже в этом году, однако в конце прошлого года работы на участке приостановились, а застройщик попал в реестр недобросовестных поставщиков. Новый застройщик был найден только в марте этого года. По предварительным данным, в настоящий момент в очереди на получение места в дошкольном учреждении находится более тысячи малышей. Детский сад рассчитан на 220 мест.