На Восточном руднике АО «Апатит» запущен в эксплуатацию бетонно-смесительный узел

17 Мая 2017 года, 10:17

КИРОВСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - Для реализации проекта по строительству дробильно-транспортировочного комплекса с отвалообразованием вскрышных пород на Восточном руднике АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») запущен в эксплуатацию бетонно-смесительный узел. Это необходимый этап, поскольку строительство комплекса предполагает выполнение бетонных работ по устройству подпорной стены и изготовлению фундаментов конвейерных линий и кабельных эстакад. Общий объем бетонирования составляет около 35000м3.

Ближайшие бетонные заводы в Кировско-Апатитском районе находятся на значительном отдалении от места строительства объекта. Организация работы бетонно-смесительного узла на Восточном руднике позволит обеспечить необходимую динамику проведения строительных работ дробильно-транспортировочного комплекса.

Как отметил на церемонии открытия генеральный директор управляющей организации по АО «Апатит» Андрей Абрашитов: «Сегодня мы планируем выпустить первый куб бетона на этом узле, и он ляжет в основание фундамента масштабного проекта дробильно-транспортировочного комплекса на Восточном руднике. Проект масштабный, прорывной. Благодаря новым технологиям Восточный рудник получит новый импульс развития».

Бетонно-смесительный узел – мобильный с системой энергоснабжения предусматривающей подключение от внешней сети и резервного дизельного генератора большой мощности. Благодаря подогреву воды и инертных материалов обеспечивается возможность бесперебойной стабильной работы в зимнее время. В комплексе внедрена система контроля качества выпускаемой продукции.

Напомним, что в мае 2015 года АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») заключило договор с ТиссенКрупп Индастриал Солюшенс на реализацию масштабного проекта по строительству на Восточном руднике дробильно-транспортировочного комплекса конвейерной доставки вскрышных пород в отвал. Организация конвейерной доставки вскрыши вместо дорогостоящей транспортировки самосвалами позволит снизить конечную себестоимость руды, добываемой открытым способом. Из всех существующих технологий именно циклично-поточная является самой эффективной, что показывает практика зарубежных горнодобывающих предприятий.

Планируемый срок реализации проекта по строительству дробильно-транспортировочного комплекса с отвалообразованием вскрышных работ - июль 2018 года.