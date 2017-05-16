Директор муниципального предприятия Туломы хотел обхитрить закон

17 Мая 2017 года, 11:08

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего директора муниципального унитарного предприятия Туломы. Его обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили в Следственном комитете по Мурманской области, мужчина, используя своё служебное положение, изготовил справки с недостоверными сведениями о своих доходах и отправил их в ГОКУ «Центр социальной поддержки населения по Кольскому району» для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В результате преступных действий обвиняемого бюджету Мурманской области был причинен ущерб на общую сумму более 50 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия, принятыми мерами, причиненный ущерб был возмещен обвиняемым в полном объеме.

Дело направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Twitter