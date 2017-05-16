На Северном флоте назвали лучшую воинскую часть по обеспечению охраны объектов с применением караульных собак

17 Мая 2017 года, 11:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - На Северном флоте подвели итоги конкурса на лучшую воинскую часть по обеспечению охраны объектов с применением караульных собак. Победителем состязания профессионального мастерства стала база радиотехнического вооружения центра материально-технического обеспечения флота. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Второе место у отдельного мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота, третье – авиационной базы объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Основными задачами состязания профессионального мастерства являлись проверка условий содержания и применения караульных собак, совершенствование учебно-материальной базы для поддержания рабочих качеств и сохранение здоровья четвероногих питомцев, включая ветеринарно-санитарное обеспечение, отработка новых методик по повышению работоспособности животных, обобщение и распространение передового опыта лучших воинских частей.