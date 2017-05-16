Сырьевой базы Ковдорского ГОКа хватит ещё на 100 лет

17 Мая 2017 года, 11:30

КОВДОР/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — У Ковдорского ГОКа есть сырьевая база ещё как минимум на 100 лет, об этом рассказал председатель Совета директоров АО «МХК ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев. Вчера Стрежнев побывал на Ковдорском ГОКе и посетил новый комплекс по переработке апатит-штаффелитовых руд. Кроме того, в Ковдоре вчера состоялось совещание руководства компании с главой региона Мариной Ковтун.

По словам Стрежнева, в этом году компания планирует вложить в комбинат порядка 20 млрд рублей. Ещё миллиард рублей «ЕвроХим» инвестирует в развитие порта Мурманск.

«Сегодня мы обсуждали мурманский порт, поскольку в Мурманске действует достаточно комфортное законодательство в плане инвестпроектов. В ближайшей перспективе проекту надо получить статус на уровне области, и сейчас мы этот вопрос обсуждали, наши планы в этом направлении получили сегодня одобрение областной власти», отметил Стрежнев. По его словам, основные направления работы компании в мурманском порту — увеличение грузооборота по тем грузам и предприятиям, которые связаны с профилем ГОКа. Компания, по словам Марины Ковтун, уже пользуется рядом налоговых преференций и в этом году на налогах сэкономит порядка 52 млн рублей.

Что касается самого комбината, на данном этапе компания будет вкладывать деньги во вскрытие нового месторождения. В инвестпланах на ближайшие три года — перестройка основного карьера ГОКа, а также разработка документации на ближайшие 40 лет работы предприятия при сохранении существующего объема производства. Напомним, что в декабре прошлого года в Ковдорском ГОКе приступили к расширению действующего карьера рудника «Железный». Предполагается, что к началу 2050 года дно карьера опустится до отметки минус 650 м, а глубина карьера составит более 800 м, после чего начнется подземная разработка месторождения. Кроме того, компания планирует вложить средства в экологию и проводить мониторинг воздействия работы предприятий на окружающую среду.