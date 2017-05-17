Норвегия отмечает День Конституции

17 Мая 2017 года, 11:44

РОССИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Королевство Норвегия 17 мая отмечает День Конституции. Обычно в этот день проходил приём в Консульстве Норвегия от лица генерального консула, а до этого всегда проходил небольшой парад с норвежскими флажками, причем многие норвежцы были одеты в свои национальные костюмы. В прошлом году традиция оборвалась, и представители консульства уехали отмечать национальный праздник в Архангельск. В этом году официальная делегация перебралась в Нарьян-Мар. В составе делегации представители Генконсульства Норвегии в Мурманске, муниципалитета Каутокейно, Международного центра оленеводства, трио Ája и Архангельского камерного оркестра.