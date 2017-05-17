Ковдор может стать территорией опережающего развития

17 Мая 2017 года, 11:56

КОВДОР/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — Мастер-план развития Ковдора обсудили руководство «ЕвроХима» и члены правительства Мурманской области. Напомним, что выездное совещание Марины Ковтун с руководством градообразующего предприятия состоялось 16 мая в Ковдоре.

По словам Ковтун, представленный мастер-план будет взять за основу проекта по развитию моногорода. Разработкой проекта займется специальная рабочая группа, в состав которой войдут представители градообразующего предприятия, профильных органов исполнительной власти, а возглавит ее вице-губернатор Евгений Никора.

«Необходимо на данном этапе определить первоочередные меры и приоритеты. Но самое важное, что этот мастер-план должен быть обсужден и представлен населению, жителям Ковдора, чтобы они не просто приняли к сведению, а были самыми активными участниками в реализации этого долгосрочного, но абсолютно необходимого проекта превращения Ковдора в город будущего», - отметила глава региона.

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность города и привлечь к его развитию малый и средний бизнес, губернатор предложила ковдорским властям подать заявку на участие в программе ТОСЭР. Ранее статус территории опережающего социально-экономического развития получил Кировск, и, по мнению Ковтун, моногородам стоит последовать этому примеру.

«Мастер-план стал своеобразным экспериментом, мы рассмотрели все сферы городской жизни и представили комплексный документ, который затрагивает всё, вплоть до создания новых предприятий, экономии на бюджетной сфере, приведения города в порядок. Для нас важно, чтобы люди жили здесь и хотели здесь жить, а не уехать отсюда», - говорит председатель Совета директоров «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев.

На совещании также обсуждались итоги совместной работы в рамках соглашения между компанией и областным правительством в 2014-2016 годах. По словам Стрежнева, за три года общий объем инвестиций в улучшение облика города составил порядка 200 млн рублей.

«У города есть будущее и есть перспектива. Надо, чтобы об этом узнало как можно больше людей, как в Ковдоре, так и за пределами города, чтобы повысить интерес людей, жителей, и привлечь их к этой работе», - считает губернатор. Стрежнев, в свою очередь, отметил, что в мастер-план были включены проекты по приведению в порядок пешеходной улицы города, а также центральной площади, парков и зон отдыха. Руководство градообразующего предприятия планирует привлечь жителей Ковдора к работе над обликом города и к определению наиболее приоритетных проектов.