Запах мазута в Мурманске исчезнет летом следующего года

17 Мая 2017 года, 12:11

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Более 300 млн рублей направлено на создание закрытой эстакады системы слива топлива на Мурманской ТЭЦ. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров.

«Я знаю, что это большая проблема. [...] Серьёзный запах идёт при перегрузке мазута с вагонов. Поэтому мы делаем закрытую систему. Сейчас идёт заказ оборудования, и к середине следующего года мы эту систему сделаем», - рассказал Фёдоров.

В настоящий момент мазут сливают открытым паром, разгружают в цистернах и сливают его негерметизированным способом в межрельсовые лотки. Ожидается, что к обозначенным срокам будут переоборудованы эстакада Центральной ТЭЦ и половина эстакады Южной ТЭЦ.

Всего на реализацию экологических проектов в Мурманской области в холдинге выделено около 500 млн рублей.