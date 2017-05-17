Марина Ковтун присудила награды и премии жителям Мурманской области

17 Мая 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун постановила присудить награды и премии по нескольким категориям.

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» присуждается за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и заслуги профессиональной деятельности; знак Мурманской области «материнская слава» – за заслуги в укреплении института семьи.

Были также постановлено присвоить звания «Почетный работник культуры Мурманской области», «Почетный работник здравоохранения Мурманской области», «Почетный работник образования Мурманской области», «Почетный работник социальной защиты населения Мурманской области».

Почетная грамота Мурманская области выдается за особые достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области.

Кроме того, было постановлено присудить премии Мурманской области за большой вклад в развитие и популяризацию народных промыслов Кольского Заполярья, за большой вклад в развитие образования и культуры.

Среди награжденных и премированных граждан – генеральный директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции Геннадий Казанин, доцент кафедры психологии Мурманского арктического государственного университета Ольга Недосека и другие.