Перевод котельных на уголь – рискованное занятие

17 Мая 2017 года, 13:01

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Замена мазут в качестве основного источника топлива на котельных на уголь – рискованный проект. Такое мнение высказал сегодня начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров.

«Когда мы рассматривали возможность, в том числе потенциальную, перевода станции с мазута на уголь, мы увидели, что [...] экономически это крайне рискованный проект», - сказал Фёдоров.

По его мнению, проект может получиться, если с поставщиками угля будут достигнуты договорённости касательно цены. И объёмов поставок. В противном случае это может привести к ещё большим тратам, а значит и росту тарифов, в которые придётся закладывать ещё и инвестиционную составляющую при модернизации оборудования котельных.

«Но наш опыт показывает, что угольные компании проявляют себя жёстко. Конечно, они заинтересованы, угольные компании активно пытаются рассказывать, насколько эффективно будет в Мурманске построить угольную станцию. Я к этому отношусь с большой осторожностью. Там вряд ли будут проблемы с недостатком угля, но вот с ценой на уголь точно могут возникнуть проблемы», - добавил Денис Фёдоров.

«Би-порт» ранее сообщал, что проект модернизации системы теплоснабжения в Мурманской области предполагает увеличение доли угля в энергетическом балансе региона до 68%.