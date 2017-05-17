Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

17 Мая 2017 года, 13:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской цели в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море.

«В ходе проведения стрельб расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 поражали морские буксируемые мишени, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Ранее экипаж крейсера в ходе сдачи элементов второй курсовой задачи взаимодействовал с противолодочной авиацией – самолётами Ил-38 и вертолётами Ка-27. Совместно с авиацией были отработаны корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне крейсера, а также проверены радиотехнические средства корабля.

В мае экипаж крейсера завершил полный цикл базовой подготовки. Он включает в себя подготовку личного состава боевых частей корабля к походу, проверку оружия и технических средств и другие элементы.

В море экипажу ракетного крейсера «Маршал Устинов» предстоит отработать слаженность боевых расчётов и выполнить ряд общекорабельных учений в соответствии с программой подготовки одиночного корабля.

После завершения выполнения задач в море, РКР «Маршал Устинов» возвратится в Североморск.