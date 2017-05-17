«МегаФон» представил результаты использования «экологически чистой» энергии

17 Мая 2017 года, 13:57

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 16 мая состоялся семинар «Возобновляемые источники энергии Мурманской области. Опыт и перспективы». Компания «МегаФон» представила участникам мероприятия свои уникальные объекты — базовые станции, использующие энергию ветра.

В мероприятии, организованном Международным экологическим объединением «Беллона» и Агентством энергетической эффективности Мурманской области, приняли участие руководители государственных органов и частных предприятий, успешно решающих вопросы обеспечения объектов энергией. Главной темой стали альтернативные источники электроэнергии, которые позволяют минимизировать влияние человека на окружающую среду и выступают эффективными энергоносителями для производства. Денис Шомин, главный энергетик Мурманского отделения компании «МегаФон», рассказал о том, как для оборудования связи оператором используются ветрогенераторы.

Одна из главных проблем, с которыми операторы связи сталкиваются в труднодоступных районах Мурманской области, — удаленность или отсутствие линий электропередач. Между тем, связь здесь жизненно необходима. В регионе работают крупнейшие добывающие предприятия, которым нужен контроль над грузоперевозками. Местные жители и туристы также нуждаются в бесперебойной связи, в том числе на удаленных трассах. Чтобы обеспечить работу оборудования в любых условиях, «МегаФон» применяет альтернативный источник энергии — ветер. Ветрогенераторы в совокупности с дизельными электростанциями позволяют обеспечить бесперебойную работу удаленных станций и гарантировать высокое качество связи.

«Ветрогенераторы в районе Териберки, вблизи пункта пропуска через российско-финскую границу Лотта и около поселка Риколатва в Ковдорском районе хорошо себя показали, обусловлено это высоким потенциалом ветров в этих местах. Коэффициент автономии в среднем составляет 75%, когда станция работает только на ветре, сокращается и количество выездов для обслуживания, в 10–12 раз, по сравнению с обслуживанием дизельных станций», – сообщил Денис Шомин.

Использование альтернативных источников энергии эффективно, надежно, экологично, а также позволяет минимизировать затраты компании на эксплуатацию ДГУ. Для контроля и сбора статистических данных за работой ветряков ведется удаленное наблюдение — данные в онлайн-режиме поступают на компьютеры технических специалистов.