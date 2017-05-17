Геннадию Шубину выплатят 2,5 тысячи евро за долгое содержание под стражей

17 Мая 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Бывший руководитель компании «Колэнергосбыт» Геннадий Шубин получит компенсацию за необоснованно длительное содержание под стражей в период следствия. Речь идет о двух годах и почти шести месяцах заключения. Согласно решению Европейского суда по правам человека Российская Федерация должна выплатить ему 2 600 евро.

«Судья Октябрьского районного суда вновь и вновь продлевала Геннадию Шубину срок содержания под стражей вплоть до вынесения обвинительного приговора. Подобные действия позволяют предполагать предопределённость судебного решения по существу уголовного дела и ставят под обоснованное сомнение сам приговор», – прокомментировали обращение в ЕСПЧ в адвокатском бюро «Панфилов и парнеры».

Напомним, бывший советник Дмитрия Дмитриенко совместно с другими фигурантами уголовного дела осуществлял хищение денежных средств, принадлежавших поставщикам электроэнергии. В период с 2008 по 2012 годы было похищено 1,5 миллиарда рублей. Кроме этого, было совершено хищение денежных средств, выдаваемых под кредиты - более 430 миллионов рублей. Следствие также установило, что Геннадий Шубин незаконно приобрел право на муниципальное имущество в Полярных Зорях, общая сумма которого составляла 200 миллионов рублей. Приговором суда в 2015 году ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.