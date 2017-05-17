В Карелии застроили знаменитый водопад, где снимался фильм «А зори здесь тихие...»

17 Мая 2017 года, 15:10

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Житель Карелии Александр Пауков опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки в Сортавальском районе Карелии.

Водопад легендарный — здесь в 1972 году снимался фильм «А зори здесь тихие...». В одном из четырех рускеальских водопадов купалась героиня фильма Женька Комелькова.

Сейчас место, популярное у туристов и любителей экстремального сплава по воде, обнесено и оборудовано деревянными мостами. Нынешний облик водопада вызвал негодование у пользователей соцсети.

«Как нам ответила тамошний менеджер, вас за весь сезон максимум человек 200, а у меня в день столько людей ходит по мостикам, и с каждого по 200 рублей за вход, так что не обижайтесь, это бизнес», – цитирует комментарии местных жителей «Губернiя Daily».

Фото: А. Пауков