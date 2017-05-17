В Мончегорском районе обнаружены трупы животных

17 Мая 2017 года, 15:36

МОНЧЕГОРСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В Мончегорскую городскую ветеринарную станцию 14 мая обратились представители Мончегорского ОВД. Они сообщили, что в районе дач н/п 25 км, по дороге между н/п 25 км и трассой «Кола» в сторону Оленегорска, на лесной просеке, граждане Мончегорска обнаружили четыре трупа животных.

Вместе с представителями отдела дознания Мончегорской полиции ветеринарные специалисты выехали на место. Примерно на расстоянии 25-50 метров друг от друга на просеке они обнаружили фрагменты трупа телёнка, частично в строительном мешке, труп поросёнка в строительном мешке, фрагменты трупа поросёнка без мешка, а также труп собаки, завёрнутый в чёрную и голубую полиэтиленовую плёнку.

Останки были извлечены из сугробов при помощи полицейских и неравнодушных граждан, осмотрены на месте, перевезены в Мончегорскую ветстанцию и помещены в холодильник для хранения биоотходов. Места обнаружения трупов были дезинфицированы.

Напомним, недавно на дороге Оленегорск-Лапландия были обнаружены несанкционированные захоронения животных, а неподалеку от Кольского моста случайные прохожие нашли около 15 трупов собак.