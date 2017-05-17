Незаконной рекламе в городе не место

17 Мая 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В рамках комплексной программы «Мурманск - город чистоты» специалисты администрации Октябрьского округа провели работы по сносу незаконно расположенных штендеров.

«Предприниматели часто забывают о правилах по благоустройству города, – рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа Александр Боянжу. – Размещение незаконной уличной рекламы является административным правонарушением и влечет за собой крупный денежный штраф».

По закону стритлайны не должны находиться на зеленых зонах, мешать механизированной уборке территорий, крепиться к заборам, ограждениям или деревьям, не должны отвлекать водителей от процесса управления автомобилем.

С владельцами рекламных щитов ведётся активная разъяснительная работа, штрафы являются лишь крайней мерой воздействия на предпринимателей. Сегодня только в Октябрьском округе будет демонтировано более 30 конструкций.

АГМ