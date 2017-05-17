Инфляция в России прибавила 0,1%

17 Мая 2017 года, 16:04

РОССИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - За период с 11 по 15 мая 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,2%, с начала года – 101,5%.

За прошедший период цены на водку и масло сливочное выросли на 0,2%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 2,3%, масло подсолнечное, крупа гречневая и пшено – на 0,3-0,7%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%, в том числе на капусту белокочанную – 7,3%, лук – 5,3%, картофель – 4,5%, морковь – 4,0%. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 5,8% и 1,9% соответственно.