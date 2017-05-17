«Газпром энергохолдинг» продолжит работу по снижению долговой нагрузки

17 Мая 2017 года, 16:20

РОССИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — Выработка электроэнергии по всем компаниям в прошлом году показала устойчивый рост, об этом заявил начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров. В целом показатели выработки и отпуска тепла выросли примерно на 6%.

Для обеспечения роста стоимости электроэнергетических активов компания принимает целый ряд мероприятий, в том числе повышение эффективности использования активов, сокращение инвестрасходов и затрат, а также импортозамещение.

«Основные цели сейчас — снижение уровня долговой нагрузки и выплата дивидендов. В частности, для ТГК-1 планируем 25% выплат по международным стандартам финансовой отчетности. ТГК-1 в целом находится в очень хороших показателях соотношения долговой нагрузки», - комментирует Фёдоров. В целом за 2016 год долги удалось уменьшить со 157 млрд рублей до 144 млрд.

В своем докладе Фёдоров отметил, что выручка «Газпром энергохолдинга» стабильно растет в течение последних лет. Так, за 2016 год она составила почти 533,6 млрд рублей.