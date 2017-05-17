Губернатор Карелии сдает квартиру за 350 тысяч в месяц

17 Мая 2017 года, 16:31

КАРЕЛИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков отчитался о своих доходах за 2016 год и рассказал, какой недвижимостью владеет, пишет «Губернiя Daily».

Задекларированный доход Парфенчикова за прошлый год – семь миллионов 808 тысяч 246 рублей, из них четыре миллиона 200 тысяч рублей – доход, полученный за аренду квартиры. То есть в чистом виде Парфенчиков заработал три миллиона 608 тысяч рублей.

У губернатора в собственности есть земельный участок площадью 700 квадратных метров, дачный дом площадью в 50 квадратных метров, квартира площадью 159,3 квадратных метра.

Кроме этого, у Парфенчикова есть помещение площадью 30,3 квадратных метра. Транспорта у него нет.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости