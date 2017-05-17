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Главная » НОВОСТИ » Губернатор Карелии сдает квартиру за 350 тысяч в месяц
 
 
 
 
17 Мая 2017 года, 16:31

Губернатор Карелии сдает квартиру за 350 тысяч в месяц


КАРЕЛИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков отчитался о своих доходах за 2016 год и рассказал, какой недвижимостью владеет, пишет «Губернiя Daily».

Задекларированный доход Парфенчикова за прошлый год – семь миллионов 808 тысяч 246 рублей, из них четыре миллиона 200 тысяч рублей – доход, полученный за аренду квартиры. То есть в чистом виде Парфенчиков заработал три миллиона 608 тысяч рублей.

У губернатора в собственности есть земельный участок площадью 700 квадратных метров, дачный дом площадью в 50 квадратных метров, квартира площадью 159,3 квадратных метра.

Кроме этого, у Парфенчикова есть помещение площадью 30,3 квадратных метра. Транспорта у него нет.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

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  • так технично закамуфлировать ежемесячные подношения губеру даже у нас не додумались... в следующем году во всех декларациях губеров и их родственников появится строка "Сдаю однушку на окраине - 400 000 р./мес." Аплодирую стоя :) молодец мужик
 
 
 
 
 
 
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