Инспекторы Центра ГИМС спасли утопающего – учения в Кольском заливе

17 Мая 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня на берегу Кольского залива состоялся ежегодный смотр сил и средств Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. Он показал готовность инспекторов по маломерным судам и взаимодействующих структур к летней навигации. В МЧС «Би-порту» сообщили, что по сценарию учения, группы патрульной службы ГИМС и спасатели должны были оказать помощь утопающему. Он оказался за бортом маломерного судна.

«Отрабатывался безопасный подход к пострадавшему, подача спасательного круга и безопасный подъем человека на борт патрульного судна», – рассказал главный государственный инспектор Мурманской области по маломерным судам Владимир Туманов.

В рамках мероприятия также проводился осмотр состояния автомобильной техники и маломерных судов. Всего на вооружении Центра ГИМС состоит 11 единиц автомобильной техники и 39 маломерных судов. В прошлом году ведомством был получен новый катер, предназначенный для проведения поисково-спасательных операций.