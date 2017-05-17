Столбик термометра в Мурманской области поднимется до +13 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - 18-19 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +8+13 градусов.
Весеннее половодье на реках Мурманской области вступило в активную фазу развития. Уровни воды на большинстве рек повысились за прошедшие сутки на 1-4 см. Лёд на реках и небольших озёрах непрочный. Выход на лёд опасен.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +4 градуса, ветер юго-западный 2-3 м/с.