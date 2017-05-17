Марина Ковтун: порядка в Мурманске в последнее время не хватает

18 Мая 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Губернатор Марина Ковтун выразила недовольство внешним обликом столицы Мурманской области. Вопросы благоустройства и улучшения качества городской среды на территории стали темой рабочего совещания.

«К сожалению, порядка в Мурманске в последнее время не хватает. Дальше с этим мириться просто нельзя. Люди не понимают, что происходит – почему их город ветшает у них на глазах и никто не предпринимает никаких усилий, чтобы с этим бороться, никто не дает этому должной оценки. Я понимаю, что целиком и полностью это полномочия муниципалитета, но как глава субъекта уже не могу не реагировать», – сказала Марина Ковтун.

Участники также обсудили меры по предотвращению причинения вреда имуществу, жизни и здоровью граждан, связанного с плохим состоянием элементов фасадов некоторых домов. Губернатор отметила необходимость комплексного подхода к улучшению качества городской среды и подчеркнула, что ждет – прежде всего, от руководства муниципалитета – четкой программы изменения облика города.