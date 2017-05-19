Метеорологической станции Краснощелье исполняется 85 лет

20 Мая 2017 года, 08:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 мая/ БИ-ПОРТ - Метеорологической станции Краснощелье сегодня исполняется 85 лет. Станция находится на левом берегу реки Поной – самой длинной реки полуострова. Являясь третьим по размеру в Ловозерском районе, Краснощелье, однако, не связано всесезонными дорогами с другими населёнными пунктами. В летний сезон сообщение с ними возможно лишь воздушным транспортом, зимой - на снегоходе по зимнику (замерзшим болотам, рекам и озерам). Таким же образом осуществляется снабжение метеостанции приборами и материалами, необходимыми для бесперебойной работы. Вертолетом добираются до Краснощелья и сотрудники Мурманского УГМС для проведения ремонтных и инспекционных работ.

На ГМС Краснощелье установлен автоматический метеорологический комплекс (АМК). С 1 октября 2013 года наблюдения за основными метеорологическими характеристиками проводятся по датчикам комплекса. Наблюдения над видимостью, характеристиками облачности и атмосферными явлениями осуществляют техники-метеорологи.

На ГМС Краснощелье трудится коллектив из 4-х человек.