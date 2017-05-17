Мужчина утонул на озере в Ловозерском районе

18 Мая 2017 года, 09:30

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – На озере Чудзьявр погиб мужчина. Факт подтвердили «Би-порту» в УМВД. Информация о несчастном случае поступила в полицию от двоих мужчин, которые находились вместе с погибшим.

«По предварительной информации, трое мужчин ехали по озеру Чудзьявр на снегоходах. Один из них провалился под лед и утонул», – рассказала агентству начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

На место в ближайшее время запланирован выезд следственно-оперативной группы. Озеро находится в 70 километрах от поселка Ревда и добраться туда можно только на снегоходах.