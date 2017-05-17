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Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика
 
 
 
 
18 Мая 2017 года, 10:10

АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика

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КИРОВСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В АО «Апатит» (группа «ФосАгро) идет подготовка к профессиональному празднику - Дню химика. Основная программа мероприятий Дня Химика запланирована на 27 мая в городе Апатиты. Праздник пройдет по принципу интерактивных площадок.

Начиная с 12 часов все желающие на площадке городского дворца культуры смогут понаблюдать и принять участие в перфомансах сразу нескольких уличных театров – «Чудики», «Принцесса Химия», «Чикез ля Фрикез», «Птицы», «Лунная дорожка». Это будут необычные интерактивные спектакли с элементами хореографии, пантомимы, акробатики. Там же будет работать мастерская по изготовлению карнавальных костюмов. На площадке Кольского научного центра развернётся весёлая лаборатория химических опытов для детей, конкурсно-игровая программа для самых маленьких участников праздника. Уже традиционно весь день будут работать фото-студия, батуты, карусели.

Основные мероприятия начнутся на центральной площади города с 15-00. Прозвучат поздравления от руководства АО «Апатит» и компании «ФосАгро», а кульминацией торжественной части станет вручение автомобиля «Лучшему обогатителю 2017 года». Завершится вечер концертом групп «Сопрано Турецкого», «Ундервуд» и «С.О.Ю.Z».

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