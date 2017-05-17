АО «Апатит» готовится с размахом отметить День Химика

18 Мая 2017 года, 10:10

КИРОВСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В АО «Апатит» (группа «ФосАгро) идет подготовка к профессиональному празднику - Дню химика. Основная программа мероприятий Дня Химика запланирована на 27 мая в городе Апатиты. Праздник пройдет по принципу интерактивных площадок.

Начиная с 12 часов все желающие на площадке городского дворца культуры смогут понаблюдать и принять участие в перфомансах сразу нескольких уличных театров – «Чудики», «Принцесса Химия», «Чикез ля Фрикез», «Птицы», «Лунная дорожка». Это будут необычные интерактивные спектакли с элементами хореографии, пантомимы, акробатики. Там же будет работать мастерская по изготовлению карнавальных костюмов. На площадке Кольского научного центра развернётся весёлая лаборатория химических опытов для детей, конкурсно-игровая программа для самых маленьких участников праздника. Уже традиционно весь день будут работать фото-студия, батуты, карусели.

Основные мероприятия начнутся на центральной площади города с 15-00. Прозвучат поздравления от руководства АО «Апатит» и компании «ФосАгро», а кульминацией торжественной части станет вручение автомобиля «Лучшему обогатителю 2017 года». Завершится вечер концертом групп «Сопрано Турецкого», «Ундервуд» и «С.О.Ю.Z».