Немецкие ордена времён войны пытались ввезти в Мурманскую область

18 Мая 2017 года, 10:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – В канун празднования Дня Победы на российско-финляндской границе в ходе таможенного контроля на въезде в Россию в багаже двух россиянок была обнаружена коробка, о содержимом которой они точно не знали. В результате таможенного досмотра выяснилось, что внутри находились предметы, предположительно принадлежащие военнослужащим немецкой армии годов Великой Отечественной войны. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманской таможне. Как пояснили женщины, коробку их попросили знакомые перевезти через границу и передать по назначению на территории Мурманской области, о содержимом коробки не уточнили.

По данному факту назначена экспертиза с целью идентификации ввозимых товаров, по результатам которой будет принято процессуальное.