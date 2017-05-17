Очередное заседание областного правительства пройдет 19 мая

18 Мая 2017 года, 10:45

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Очередное заседание регионального правительства пройдет завтра, 19 мая. В повестку заседания включено шесть вопросов, в том числе отчёт о реализации мер по сокращению бюджетного дефицита и госдолга.

Кроме того, глава администрации Печенгского района расскажет о мерах, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в районе, а комитет по тарифному регулированию и министерство по внутренней политике отчитаются о своей деятельности.

На заседании также будут рассмотрены вопросы реализации мероприятий по поддержке граждан пожилого возраста и условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для учащихся в регионе.